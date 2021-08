Checo Pérez explotó contra Bottas: "Por qué arriesgarse a hacer cosas estúpidas"

Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull) no se pudo mantener callado después del accidente que provocó el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) y lo señaló como el responsabe de arruinar la carrera del Gran Premio de Hungría.

Bottas inició una carambola tras hacer contacto con el auto de Lando Norris (McLaren), en la que se vio implicado el mexicano 'Checo' Pérez que solo pudo correr dos vueltas más, en la tercera, su coche ya no pudo continuar, por lo que fue eliminado.

“Bottas ha cometido un gran error y nos arruinó la carrera. No sé qué más decir. Se acabó todo. El motor está dañado, llegó hasta el radiador”, sentenció Pérez para 'Ziggo Sports'.

El tapatío de 31 años, aseguró que se encontraba muy enojado y tachó la acción del piloto de Mercedes como estúpida y arriesgada.

“Sólo estoy molesto, supongo. La primera vuelta, no sé por qué tiene que pasar eso, por qué arriesgarse a hacer ese tipo de cosas estúpidas. Pero no puedo hacer nada. No hay mucho que hacer”, comentó.

Checo Pérez lamentó haber abandonado la carrera después de haber logrado alcanzar la tercera posición al rebasar a su compañero Max Verstappen (Red Bull) y quedar a unos metros de pasar a Bottas, quien iba como segundo lugar.

“No había nada que pudiera hacer ahí y es una gran lástima para el equipo. Había avanzado hasta el tercer lugar, podría haber sido un gran día para nosotros y las cosas cambiaron dramáticamente”, concluyó.

