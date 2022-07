Checo Pérez exigió prohibiciones de por vida a fanáticos agresivos en la F1

Sergio Pérez pidió prohibiciones de por vida para los fanáticos abusivos en las carreras de Fórmula Uno y el siete veces campeón Lewis Hamilton instó a la comunidad a unirse para erradicar el comportamiento grosero destacado en eventos recientes.

Los pilotos se sorprendieron en el Gran Premio de Austria hace dos semanas cuando los aficionados utilizaron las redes sociales para concienciar a la F1 sobre el acoso, el sexismo, el racismo y la homofobia desenfrenados en las gradas del Red Bull Ring. La F1 condenó el comportamiento horas antes del inicio de la carrera y dijo que había discutido los problemas con el promotor de la carrera; El comunicado de la F1 no ofreció a los fanáticos un mecanismo para reportar problemas durante la carrera.

A medida que la serie cambió al Gran Premio de Francia, Pérez y Hamilton se encontraban entre los muchos pilotos el jueves que insistieron en que el mal comportamiento debe abordarse con firmeza.

“Esos fanáticos no nos representan como deporte, no comparten nuestros valores y no son bienvenidos aquí. Tan simple como eso”, dijo Pérez de Red Bull. “Con suerte deberíamos prohibirlos de por vida, no darles la bienvenida de nuevo. Creo que a algunos fanáticos ni siquiera se les debería permitir avergonzar a nuestro deporte de esa manera”.

Hamilton, quien fue abucheado cuando chocó su Mercedes durante una práctica en Austria, dijo que el director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, está trabajando en una solución.

"Necesitamos hacer más. Sé que la Fórmula Uno y Stefano están realmente concentrados en hacer más, y definitivamente se lo toman en serio, especialmente después de la última carrera”, dijo Hamilton, quien agregó que toda la industria debe hacer su parte.

“No solo nosotros, el deporte, sino (los medios) que están viniendo que escriben y reportan lo que está pasando aquí. Tus palabras son poderosas y también tienes una responsabilidad con los lectores”.

