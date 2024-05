Checo Pérez está enfocado en el Gran Premio de Mónaco, no en su contrato con Red Bull

Tras un fin de semana difícil en Imola, Sergio 'Checo' Pérez quiere dar vuelta a la página y enfocarse en el Gran Premio de Mónaco. El mexicano viene de quedar octavo en el Gran Premio de Emilia-Romagna, su tercer carrera sin podio este año, segunda de forma consecutiva.

Por ello, el de Jalisco ha dejado de lado el tema de su renovación de contrato con Red Bull y se enfoca en retomar el ritmo en Monte Carlo. "Aún no se ha firmado nada. De todas formas, ahora mismo no me centro en mi contrato, sino principalmente en este fin de semana”.

"Lo más importante ahora no es pensar en dos años, en uno o en tres. Se trata de este fin de semana del sábado. Ese es mi enfoque total”, fueron las palabras de Checo Pérez en el Día de Medios previo al Gran Premio de Mónaco, respecto a los rumores señalan que él pidió una renovación de dos años misma que fue rechazada por Red Bull.

Por otra parte, destacó que el equipo le dio mucho apoyo tras lo ocurrido en Imola, pero enfatizó que no dejarán que se repita. “Creo que Christian Horner es bastante consciente de lo que está pasando y creo que hemos tenido una gran temporada hasta Imola".

"Imola fue difícil y ya está. Es importante en mi temporada reducir esos días malos y entonces será un gran año porque creo que estoy en una gran forma y estoy realmente contento y competitivo con el coche. Sí, no hay ninguna razón por la que no podamos mantener el impulso”, declaró el mexicano.

Por último, Checo reconoció que la clave estará en la sesión del sábado, por las dificultades de adelantar en el principado. De no hacer una buena clasificación, sabe que el resultado en Imola y Miami podría repetirse. "Creo que sé más o menos que todo depende del sábado. Si no estamos en la primera fila, no tenemos ninguna posibilidad de ganar la carrera".

