Checo Pérez esperaba un mejor resultado en las Qualys: 'Estoy un poco decepcionado de estar en P3'

Checo Pérez peleó hasta el final por la Pole position, sin embargo, este domingo largará desde la tercera posición por detrás de Charles Leclerc y Max Verstappen en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Luego de que la Comisión de la Fórmula 1 aprobara un nuevo formato de competencia para los fines de semana de carreras sprint, el circuito callejero de Bakú tuvo un candente inicio de actividades con la clasificación después de una sola sesión de prácticas libres.

La clasificación rápida, sin mucho tiempo de práctica previo, llevó a dos pilotos a estamparse contra el muro y que las banderas rojas se desplegaran apenas en la Q1, lo que condicionó el calentamiento de neumáticos.

"Fue bastante complicado en la Q1 con la cantidad de banderas rojas que teníamos allí y, luego, no quieres perder la mayor cantidad de neumáticos en ese momento, después solo querías pasar, sin cometer errores, pero no tenías mucha práctica previa. Ha sido todo un reto", señaló el piloto tapatío.

Checo Pérez marchó con buen ritmo en su último intento por ser el poleman. Consiguió récord en la primera sección del circuito, sin embargo, el segundo tramo no fue limpio y aunque también pintó de morado la última parte, no pudo superar a su compañero y arrancará en la tercera plaza, algo que no lo dejó nada contento.

“Estoy un poco decepcionado de estar en P3, porque siento que definitivamente había para más, mi vuelta no fue limpia. Pero si hay una pista donde se puede correr es aquí”

Leclerc llevaba dos años consecutivos siendo el más rápido de la clasificación del GP de Azerbaiyán, por lo que desde el comienzo ya era la mayor amenaza de los Red Bull. El monegasco terminó con un tiempo de 1:40.203 después de una gran última vuelta, superando a Checo por 0.292s.

"Sabíamos que iban a ser muy fuertes, y son muy eficientes. Sabíamos que el Ferrari iba a ser la mayor amenaza para nosotros. Creo que Charles también ha hecho una vuelta tremenda", finalizó el mexicano.

