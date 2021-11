El mexicano Sergio Pérez, cuarto en el Mundial de Fórmula 1, manifestó este viernes en el circuito de Losail, tras lograr el octavo tiempo de los entrenamientos libres para el debutante Gran Premio de Qatar, que "los márgenes son estrechos" y que "ojalá" puedan "ser fuertes en calificación".

"He pilotado en esta pista antes, cuando era más joven y poco a poco está empezando a volver a mi memoria ahora que he estado allí, pero no siento que eso me haya dado ventaja alguna sobre los demás", comentó Checo, nacido hace 31 años en Guadalajara y que es cuarto en el Mundial, con 178 puntos, 25 menos que el finlandés Valtteri Bottas, al que aún puede arrebatar la tercera plaza del certamen en las tres carreras que quedan para su conclusión.

"Creo que empezamos bien, aunque hemos efectuado algunos cambios en las sesiones y tenemos que revisarlos, especialmente en el neumático blando", explicó el mexicano de Red Bull, que al acabar cuarto en Brasil perdió la oportunidad de lograr un cuarto podio consecutivo.

"Los márgenes son estrechos, ojalá podamos ser fuertes en la calificación el sábado por la noche", apuntó Checo, dos veces ganador en la categoría reina, en la que suma quince podios.

"Es un sitio interesante, especialmente cuando pasa del día a la noche; es muy diferente. No es una pista fácil y mañana esperamos que cambie el viento por lo que será interesante ver qué pasa", explicó el bravo piloto tapatío.

"Creo que tenemos trabajo que hacer durante la noche, no estamos del todo contentos con el equilibrio de la coche, así que tenemos que intentar arreglar eso antes de la mañana", apuntó el campeón mexicano.

"La próxima sesión representativa será la calificación, así que intentaremos sacar el máximo partido al análisis del segundo entrenamiento libre de hoy durante esta noche; para poder seguir adelante de forma positiva", comentó Sergio Pérez este viernes en el circuito de Losail.

