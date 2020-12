El Ángel de la Independencia fue inaugurado el 16 de septiembre de 1910 para conmemorar los 100 años del comienzo de la lucha que libró a México del yugo de los invasores españoles. La libertad del pueblo mexicano está plasmada en sus alas, así como 210 años después el piloto mexicano Checo Pérez tendrá la oportunidad de correr libre de ataduras en la Fórmula 1, a bordo de uno de los mejores autos de la máxima categoría.

Y es que luego de 10 tortuosas temporadas en la categoría reina del deporte motor, en las que Sergio Pérez hizo verdaderos milagros en autos de mucho menor abolengo como el Sauber en el que por muy poco fue superado por Fernando Alonso en 2012 en Malasia, ahora el mexicano podrá demostrar su valía con la escudería Red Bull Racing, donde a falta de confirmación oficial, correrá en 2021 como coequipero del neerlandés Max Verstappen.

Al menos así lo aseguró la revista austriaca Speedweek, misma que al igual que la escudería pertenece a la marca de bebidas energéticas, así como el diario de Países Bajos, De Telegraaf. Dichas afirmaciones se suman a las ya conocidas de Movistar y Sky Sports. La mencionada revista publicó que el fichaje se confirmará hoy mismo.

“Es todo o nada, o es Red Bull o mi otra opción es tomarme un año sabático”, dijo en una videoconferencia hace unas semanas. “Me tomaría el año sabático para considerar qué hago de mi carrera, si realmente extraño volver a un proyecto o si de plano tomo la decisión que ya no quiero continuar en las carreras. No quiero tomar una decisión apresurada y por eso me tomaría el año sabático para saber qué quiero”.

Pérez Mendoza se quedó sin asiento para 2021 luego de que Racing Point decidiera rescindir su contrato de tres años para contratar a Sebastian Vettel, quien dejó Ferrari luego de seis temporadas para vestir los colores del equipo que pasará a ser Aston Martin la temporada próxima junto al canadiense Lance Stroll, heredero del empresario Lawrence Stroll, quien echó al tapatío pese a sus buenos resultados, muy superiores a los de su hijo. Pero ahora, el azteca de 30 años tendrá su revancha.

“Los responsables de Red Bull no se tomaron la decisión fácil”, dice Speedweek. “Porque Albon, de 24 años, pudo haber perdido la consistencia esperada en 2020, pero ocasionalmente demostró una velocidad considerable”.

Checo estará con su cuarto equipo dentro de la máxima categoría en la que será su undécima temporada como piloto de F1. En 2011 llegó a Sauber donde permaneció por dos temporadas para luego migrar a McLaren, donde vivió un fugaz paso de tan solo un año a bordo de uno de los peores autos que se recuerden en Woking; de ahí estuvo siete años con Force India —que después pasó a llamarse Racing Point— y ahora tendrá en Red Bull su mayor reto.