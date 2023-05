El ex jefe de escudería de Formula 1, Eddie Jordan, declaró en el podcast Formula For Success que Daniel Ricciardo no podría igualar el nivel que Sergio Perez tiene en Red Bull este 2023.

Después de cinco carreras, el piloto mexicano se encuentra en segundo lugar de la clasificación de pilotos. A lo largo de esta temporada, Checo ha demostrado que puede pelear con Max Verstappen de tú a tú, algo que Jordan declaró que Ricciardo no podría.

"En mi opinión, no hay forma de que Daniel haga el trabajo que está haciendo Checo, esto después de haber visto lo que ha hecho Daniel”, mencionó Eddie.

Desde 2014 a 2018, Ricciardo estuvo en Red Bull, donde registró 29 podios. Checo, de 2021 a lo que va de este año, tiene 20 podios con la escudería austriaca.

"Por mucho que nos guste el chico, es una persona fabulosa con la que estar, pero Checo está haciendo un trabajo mágico”, finalizó el ex jefe.

