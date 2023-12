Checo Pérez critica el calendario de carreras de Fórmula 1: "No tiene mucho sentido"

Sergio 'Checo' Pérez, piloto mexicano de Red Bull y Subcampeón de la temporada 2023 de Fórmula 1, ha expresado su preocupación respecto al calendario de la F1 para la próxima campaña, que establecerá un récord con 24 Grandes Premios en 2024.

En una entrevista con Racefans.net, Pérez señaló que la intensidad de las últimas carreras y los constantes viajes de ida y vuelta han llevado al límite tanto a los pilotos como a los mecánicos de los equipos. Asimismo, el tapatío señaló que el cansancio ya era notorio en la última carrera del año.

“Creo que esta última parte de la temporada ha sido muy intensa, con viajes de ida y vuelta. La cantidad de carreras está definitivamente al límite, no sólo para los pilotos sino también para todos los mecánicos”, expresó Checo.

En medio de su crítica, Pérez abogó por priorizar la calidad sobre la cantidad en el diseño del calendario. Destacó la importancia de mantener un buen nivel de calidad en el deporte para asegurar su continuo crecimiento y evitar la fatiga extrema de los involucrados.

“Sólo tenemos que asegurarnos de seguir cumpliendo y no hacer muchas carreras solo por hacerlas. Creo que sigue siendo muy importante tener un buen nivel de calidad en el deporte para asegurarnos de mantener esta ruta ascendente”, añadió el mexicano.

El piloto de Red Bull también hizo hincapié en la necesidad de eficiencia en el cronograma, enfocándose en cuidar a todos los involucrados en el mundo de la Fórmula 1. Además, subrayó su preocupación principal por el bienestar de los mecánicos de la escudería austriaca y del resto de la parrilla.

"No creo que sea sostenible que tanta gente realice 24 carreras por temporada, especialmente porque el calendario de la Copa del Mundo todavía no tiene mucho sentido geográfico. Esta última parte de la temporada fue muy intensa debido a todos los viajes de ida y vuelta. Ciertamente estamos al límite con el número de carreras y eso afecta no solo a los pilotos, sino también a todos los mecánicos”, concluyó Pérez.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: SHOHEI OHTANI ENCABEZA LOS CONTRATOS MÁS GRANDES DE LA HISTORIA, ¿QUIÉNES LE SIGUEN?