Checo Pérez arremete contra Magnussen tras accidente en GP de Mónaco: "Era innecesario"

Luego de quedar fuera del Gran Premio de Mónaco tras el accidente con Kevin Magnussen, Sergio 'Checo' Pérez arremetió contra el piloto de Haas y señaló que el contacto que se produjo fue innecesario. Y es que el piloto mexicano de Red Bull largó desde la posición 16 en el Gran Premio de Mónaco tras una clasificación en la que no encontró ritmo y se topó con tráfico, pero abandonó luego de un fuerte choque con los Haas.

A pesar de largar en las últimas filas, el tapatío inició en Mónaco con una buena arrancada, sin embargo, una acción imprudente de Magnussen le costó abandonar la carrera y dejar su monoplaza bastante dañado. Fue Kevin Magnussen quien contactó por detrás al tapatío en la recta entre la Curva 1 y la 2, lo que descontroló por completo al mexicano, cuyo RB20 giró y golpeó con ambos muros.

Tras abandonar el Gran Premio de Mónaco, Checo calificó el accidente como innecesario, pues además de que era el inicio de carrera, ese tipo de maniobras en Montecarlo son complicadas por el ancho de la pista.

"Fue un poco frustrante, porque creo que era demasiado innecesario en esos momentos, sabemos que en Mónaco poner siempre dos autos es muy difícil", expresó el piloto mexicano de Red Bull.

De igual forma, al no haber investigación al respecto por parte de la FIA, Pérez se mostró molesto, pues considera que ante la magnitud del accidente tenía que analizarse a fondo lo sucedido.

"Me pareció increíble que no hubiera investigación. En tres minutos tomaron la decisión de no investigarlo cuando fue un accidente tan fuerte. Es muy frustrante para el equipo, porque se debió investigar, es claro. Si en vez de muro, hay pasto, terminaba solo en el pasto. No había necesidad de mantener a fondo. No quería ceder su posición con Hulkenberg. Un impacto fuerte e innecesario", agregó.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ESTADIO ALFREDO HARP HELÚ SERÁ SEDE DEL JUEGO DE ESTRELLAS DE LMB EN 2025