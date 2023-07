Carlos Sainz lideró la Práctica 1 del GP de Bélgica en una intensa lluvia; Checo terminó quinto

Carlos Sainz de Ferrari se llevó la primera tanda de prácticas libres bajo una intensa lluvia que cayó en el circuito de Spa-Francorchamps, en el Gran Premio de Bélgica.

Las condiciones no fueron sencillas y no fueron idóneas, por lo que los equipos optaron por dar pocas vueltas y no arriesgar demasiado. El ibérico terminó con un tiempo de 2:03.207 minutos, por delante de Oscar Piastri con 2:03.792 y Lando Norris (2:04.484) ambos de McLaren, lo que viene a confirmar el buen paso que llevan los hombres del equipo inglés.

Sergio Pérez se fue hasta la quinta posición, mientras que Max Verstappen, bicampeón del mundo, cayó hasta el último lugar. Aunque hay que subrayar que justamente fue por la poca posibilidad de rodar sobre la pista.

Hay que señalar que el neerlandés sufrió una penalización de cinco lugares y es que Red Bull instaló una quinta caja de cambios en el auto RB19. Solo se pueden usar cuatro en el campeonato. Al superar el límite, Max fue sancionado con cinco puestos en la parrilla de salida del domingo, por lo que si gana la pole, saldría en la posición seis.

Más tarde se realizará la calificación y mañana la carrera sprint, pero con las condiciones de lluvia, podría complicar el panorama para los hombres que lideran la tabla de pilotos como Max, Checo o Fernando Alonso.

