Carlos Sainz en el GP de Japón: ‘Estoy cansado de quedarme a media décima de la pole'

El piloto de Ferrari, Carlos Sainz habló sobre su clasificación en el Gran Premio de Japón 2022 en donde no pudo alcanzar la pole position en Suzuka y se quedó a 0.057 de su compañero Charles Leclerc.

En su declaración, el español dejó ver su frustración y dijo que se siente cansado de quedarse a media décima de la pole.

“Mi último intento fue una buena vuelta, una vuelta limpia hasta la salida de la última ‘chicane’, en la que cometí un pequeño error y perdí una décima, o décima y media; que me hizo perder la ‘pole’. Me he quedado a media décima, pero la verdad es que estoy cansado de quedarme a media décima de la ‘pole’”, sentenció Sainz.

¡LA PARRILLA DE SALIDA EN SUZUKA! Tras la clasificación, así es como saldrán los pilotos en la carrera de Japón. Verstappen se quedó la pole y 2-3 de Ferrari. 'Checo' Pérez saldrá cuarto y el local Yuki Tsunoda hasta el decimotercero.https://t.co/y6Rgd8QU03 pic.twitter.com/2mM3Yj4wbW — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 8, 2022

Carlos Sainz quien saldrá tercero en el Gran Premio de Japón 2022, finalmente deseó poder lograr una pole antes de que acabe la temporada.

