Carlos Sainz son pudo contener su enojo y arremetió en contra de la escudería Ferrari tras la estrategia utilizada en el Gran Premio de Austria. El piloto español no logró terminar en el podio y tras castigos terminó cayendo hasta el sexto puesto.

Tras terminar su participación en el circuito de Red Bull, el español aseguró que el hecho de trabajar en equipo y no competir con Leclerc durante el inicio de la carrera le costó poder terminar en un mejor puesto.

“No estoy muy contento, creo que había ritmo de carrera para mucho más que acabar cuarto. Haber aguantado detrás de Charles al principio, que se me comprometiese después con un pit stop detrás suyo, perder posiciones que luego he tenido que remontar, también tuve sanción por límites de pista... He jugado en equipo y no entiendo que se me penalizara. La situación no es la que esperaba”, comentó el piloto de Ferrari.

De la misa forma se quedó contento con su actuación pues considera que tuvo buenos rebases y se defendió bien de algunos pilotos, sin embargo, al final no pudo evitar quedar molesto con el resultado.

"Hoy tenía ritmo; he hecho buenos adelantamientos y buenas defensas. Pero el resultado es el cuarto, que no es lo que esperaba. Habrá que analizar qué es lo que se podía haber hecho diferente; pero ahora mismo no estoy contento. Cuando te pasa esto te quedas ... iba a decir con cara de tonto; pero te quedas con una sensación muy amarga", finalizó Carlos Sainz.

