UFC: Mexicana, Lupita Godinez, regresa al octágono para enfrentarse a Emily Ducote

Luego de sólo 42 días, la peleadora mexicana Lupita Godínez vuelve al octágono de la UFC, ahora ante Emily Ducote, por lo que Loopy se va haciendo una experta en tomar peleas con poco tiempo.

La oriunda del corazón de México, el merito Aguascalientes, es conocida por haber peleado en semanas continuas en octubre de 2021 y para esta ocasión, si bien respeta a su rival, se considera ampliamente favorita por manejar el tiempo a su antojo, al menos así lo ve.

"Creo que voy a ser mucho para ella. El match es bueno, pero creo que me favorece un poco más a mí. He visto todas sus peleas, pero viendo la última, creo que le cuesta un poco la presión, la agresividad, entonces van a ser una de mis armas.

"Obviamente, me gustaría finalizar esta pelea, tenemos un plan muy bueno y la verdad que ya me urge que sea el sábado (hoy)", afirmó la tricolor.

Godínez tendrá su primera aparición en un main card dentro de UFC, lo que es el reflejo del estupendo trabajo que hace cada que sube a combatir.

"Estoy segura de que les gustan mis peleas, mi estilo y en sí, que me pueden llamar en cualquier momento y que yo puedo tomar la pelea", añadió.

Entregarse a los entrenamientos y comprometerse con una pelea es algo que exige desgaste, pero el amor por su deporte impulsa a Godínez.

"Este deporte me encanta y si estamos entrenando y mi cuerpo está sano, claro que quiero pelear. Creo que hay muchísimos peleadores que les encantaría estar únicamente en la UFC y yo tengo eso, que estoy en la UFC, que puedo pelear, que me llaman para pelear cada mes, me siento muy dichosa", expresó.

Tras el triunfo que tuvo ante Cynthia Calvillo el pasado 8 de abril, Lupita podría meterse a las mejores 15 del ranking en la división de peso Paja, aunque el compromiso ante Ducote es un peso pactado de 120 libras.

La primera meta de la mexicana es lucirse pelea con pelea y luego soñar con estar al lado de nombres como los de Yair Rodríguez, Alexa Grasso y Brandon Moreno, actuales monarcas de la UFC en sus categorías.

IRENE, LOOPY Y OTRO TÍTULO

Lupita Godínez habló sobre el combate de título mundial peso Gallo que tendrá Irene Aldana ante la brasileña Amanda Nunes, en UFC 289, e indicó que ve a su compatriota ganadora, uniéndose al Olimpo tricolor. "Estoy muy contenta y emocionada por ver esa pelea, yo confío en que va a ganar ella (Irene)", dijo.

