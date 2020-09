UFC: Conor McGregor responde a Dana White y lo tacha de mentiroso

¡Se dan con todo! Luego de que el pasado 25 de septiembre el peleador de artes marciales mixtas, Conor McGregor, compartió una conversasión donde 'expone' el mal manejo del presidente de la UFC, Dana White, con los contratos de combates de sus luchadores, el mismo mandatario tachó de 'rompe' códigos al irlandés.

El dirigente aprovechó el 'escenario' de la UFC 253 para hablar del tema y recalcar que lo expuesto por 'The Notorious' es algo desleal, pues explica que el 'combate' entre McGregor y Diego Sánchez no estaba concretado.

"Todos aquí saben, incluso las mujeres, que esto es algo de código de hombres. Es algo que no haces. Es una de las cosas más sucias que puedes hacer, porque sólo estábamos hablando de Diego Sánchez. Y Diego Sánchez sabe que está ahí en una conversación privada que estaba teniendo con Conor", explicó.

Ante esta postura, Conor McGregor señaló de mentiroso a Dana White, pues explica que él tiene las pruebas sobre los comabtes que rechazó.

"El código se rompió cuando mentiste acerca de que rechazaba las peleas. Dije Justin en mayo y tú te fuiste y dijiste que no quería pelear. No se trata de Diego. Diego fue un relleno para meter más peleas. También has estado involucrado en las conversaciones de Manny, las cartas legales están ahí", sentenció.

