Alexa Grasso buscará su tercera victoria consecutiva en las 125 libras con el objetivo de que la acerquen a la disputa por el título del Ultimate Fighting Championship (UFC).

“Ya cumplí una de mis metas que era tener dos victorias al hilo, ahora voy por la tercera y quiero continuar teniendo más victorias consecutivas. La verdad que UFC está difícil, antes había estado ganar, perder, ganar, perder, pero afortunadamente hoy me siento mucho mejor con más experiencia, más tranquila.

“La meta siempre va a ser el cinturón, quiero ser la primera campeona mexicana (de UFC)”, platicó Grasso (13-3) en entrevista con RÉCORD.

Después de un año y un mes de ausencia, la peleadora mexicana regresará este sábado al octágono ante la escocesa Joanne Wood (15-7) en la coestelar de UFC Columbus.

“Me siento muy contenta, ha sido un año de mucho aprendizaje y estoy muy lista para regresar. La he visto (la pelea) muchísimas veces en mi cabeza, la verdad es que vengo con todo por esta victoria, me siento tranquila, me siento segura y muy fuerte. La clave para mi victoria va a ser continuar todo el tiempo para adelante, confiar en mi boxeo, que es lo principal que más ha destacado en todas mis peleas, y tratar de intentar hacer cosas nuevas ¿por qué no?.

“Como cualquier otro oponente, siempre me espero la mejor versión de ella, es una chica que tiene más peleas que yo, es veterana y su experiencia definitivamente es algo que es peligroso de ella”, mencionó la tapatía de 28 años de edad.

Si bien su boxeo es su arma letal, Alexa quiere la primera sumisión de su carrera por lo que ha pulido su lucha y jiu jitsu.

“Mi evolución en el octágono ha sido enorme, enorme, enorme. La verdad que antes me consideraba nada más como striker, solo pelea de pie, pero ahora me siento mucho más segura en el piso también. No tengo ninguna sumisión y estoy muy comprometida conmigo y con mis coaches para poder finalizar a alguien con una sumisión”, aseguró.

