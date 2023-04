La presencia de peleadores mexicanos en The Ultimate Fighting Championship sigue en aumento, ahora con el debut de Fernando Padilla esta noche en UFC Fight Night 223 y vaya manera de hacerlo, ya que aparecerá en el main card de la función en Las Vegas.

Un debutante normalmente tiene que picar piedra, salir al octágono en las primeras luchas, en las preliminares, en esas donde la arena cuenta con varios asientos vacíos, no así Fernando, quien de inmediato aparecerá en los choques estelares ante el estadounidense Julian Erosa y eso es el resultado de sus actuaciones previas en promotoras como CXF, LFA, Fury FC y más.

“Es el hecho que ya no soy un muchacho sin experiencia o que apenas están viendo que va a crecer, ya crecí, ya tuve combates duros y difíciles. Tengo 26 años, un récord de 18 peleas en total y más las amateurs que son 20-24. Obviamente, voy a demostrar que me merezco eso”, declaró en charla con RÉCORD.

Erosa no será un rival sencillo, ha ganado ocho de sus últimos 10 combates, por lo que el mexicano advierte que para arrebatarle, el triunfo tendrán que sacarlo en camilla.

“Es una pelea muy buena tanto para mí como para él, creo que nos emparejamos en los estilos no solo grampling, sino también en el striking. Creo que soy un poco más técnico que él y siento que eso va a ser la diferencia, me va a tener que sacar destrozado si me quiere ganar. Si los dos tenemos esa misma mentalidad, creo que vamos a dar una buena pelea para la gente”, describió.

El caso de Fernando es un tanto curioso, pues firmó con UFC en 2021, pasó todo el 2022 fuera de competencia resolviendo temas personales y es, tras un año, que ingresa oficialmente a la compañía estadounidense, pero no es problema para él, pues durante todo este tiempo pulió su estilo.

“Mi jiujitsu se volvió muy bueno, logré la cinta café en cinco años, mi striking ha sido pulido, llegué a un gimnasio en California donde la base es el Muay Thai y eso me ha ayudado mucho por mis extremidades, por mi altura. No soy una persona que acaba de hacer esto, no soy una persona que se acaba de subir a la jaula, soy un peleador hecho y derecho”, finalizó.

