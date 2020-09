Alessandro Costa: 'Quedaré en la historia como el primer campeón de LUX en peso Mosca'

El peleador brasileño Alessandro Costa (8-2) viajó hace cinco años a México para participar en una competencia de jiu jitsu en Playa del Carmen, sin imaginar que este país se convertiría en su hogar.

De corazón tricolor, este viernes dará el Grito de Independencia arriba de la jaula, en LUX 010, cuando dispute el primer cinturón de peso Mosca en la historia de LUX Fight League ante el mexicano Luis "Power" Solórzano (6-5).

"Si bien yo soy de otro país, le tengo mucho cariño a México. Tengo a mucha gente que me apoya aquí, más que en Brasil, muchísima gente. Es como si yo fuera de aquí, entonces para mí es algo muy grande pelear en la función de celebración de la Independencia de México", mencionó Alessandro en entrevista con RÉCORD.

¡VAMOS POR MÁS! #LUX010 coronará a nuestro primer campeón de las 125 libras entre Alessandro Costa y Luis 'Power' Solórzano 18/09/2020 Síguelo en todas nuestras plataformas.#LUXEnTuCasa pic.twitter.com/XRJB2mJsra — #LUXEnTuCasa (@luxfightleague) July 31, 2020

"Protagonizar esta cartelera es algo muy grande para mí, voy a quedar en la historia como el primer campeón de LUX en peso Mosca", aseguró.

Si bien en un principio fue duro estar lejos de su familia, en México encontró mucha gente que lo apoyó de manera personal y profesionalmente.

"Fue una de las pruebas más fuertes en mi carrera. Le dije a mi papá que nada más estaría unos meses y ya llevo cinco años, aquí me quedé. Sí fue un cambio muy complicado para mí en un principio porque aquí comen mucho picante y yo no comía picante. Esa fue una de las cosas más complicadas para mí, el empezarme a acostumbrar a la comida de México. Hoy en día soy fan de los tacos, ya no hay problemas", recordó Costa.

"Me encanta este país, ha sido buenísimo estar aquí, he conocido a muchas personas que me han ayudado muchísimo a crecer. Si ahora estoy donde estoy es por la ayuda de muchas personas de México", reconoció.

