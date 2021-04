Xbox: MLB The Show 21 y cinco juegos más llegan a Xbox Game Pass

El mes de abril no fue el más espectacular en cuanto a la actualización del catálogo se refiere en el Xbox Game Pass, pero aun así llegó MLB The Show 21.

El título que emula a las Grandes Ligas, pero en el mundo de los videojuegos parecía que sería exclusivo de PlayStation, pero no fue así y llegó sin costo extra a la suscripción del Xbox este 20 de abril.

MLB The Show 21 solo está disponible para consolas y xCloud, aunque este último servicio de jugar en el el celular aún no está disponible en México, solo una versión de prueba que no tiene el catálogo completo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMLO SEÑALÓ A LOS VIDEOJUEGOS POR SER VIOLENTOS Y RACISTAS

Most of these games: coming soon MLB The Show 21: coming extremely soon (today)https://t.co/l56ZhYT2Um pic.twitter.com/oOOPz2S8e8 — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) April 20, 2021

A Xbox Game Pass también llegan Fable Anniversary y Fable III a xCloud. Second Extinction y Destroy All Humans llegan tanto a Xbox Series X|S, Xbox One, PC y xCloud, mientras que Phogs! solo estará disponible para PC.