Xbox Games Pass: Anunció los juegos que llegarán al catálogo en junio

Junio está a la vuelta de la esquina y este mes que está plagado de eventos también traerá nuevos videojuegos a Xbox Game Pass como ya es una costumbre.

En esta ocasión no tendremos la cascada de hasta más de 15 juegos como en otras ocasiones, pero tendremos títulos sumamente relevantes por parte de Ubisoft.

Los dos juegos que más llaman la atención por parte de Ubisoft son Assassin´s Creed Origins (7 de junio) y For Honor (1 de junio). El primero de estos es uno de los aclamados de la serie que además es uno de los más diferentes, mientras que For Honor es un título en línea.

La lista de juegos que llegarán en la primera quincena de junio son Ninja Gaiden: Master Collection (2 de junio), Chorus (7 de junio), Disc Room (7 de junio) y Spacelines from the Far Out (7 de junio).

