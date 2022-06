Este 9 de junio se llevó a cabo el primer día del Summer Game Fest y aunque muchos ojos se centraron en The Callisto Protocol y el Remake de The Last of Us Part I, aunque hubo otros títulos que llamaron la atención.

Estos son el del las Tortugas Ninja (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder´s Revenge), Humankind, Midnight Fight Express y Routine.

La buena noticia para los usuarios de Xbox Game Pass es que todos estos juegos estarán disponibles dentro del amplio catálogo desde su fecha de estreno.

El título de las Tortugas Ninja se estrena el 16 de junio, el 23 de agosto llegará Midnight Fight Express, el 4 de noviembre lo hará Humankind y Routine aún no tiene fecha de lanzamiento definida.

