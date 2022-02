Xbox Game Pass: Anunció los juegos que llegarán en la primera quincena de febrero

Buenas noticias para los usuarios que cuentan con Xbox Game Pass pues se dio a conocer que 10 nuevos títulos llegarán al catálogo de streaming de Xbox en la primera quincena de febrero.

Tres videojuegos llegan el 3 de febrero. Contrast (un juego plataforma basado en rompecabezas), Dreamscaper (un roguelike) y Telling Lies (historia gráfica) son los que arriban a Game Pass en primera instancia.

Lo bueno llega el 10 de febrero pues CrossFire X llega en su fecha de estreno tanto para Xbox Series X como para Xbox One. Así mismo, también arriba Skul: The Hero Slayer, un juego espectacular que merece la pena probar.

Los demás juegos que se suman a Xbox Game Pass son Besiege (Game Preview), Edge of Eternity, The Last Kids on Earth and the Staff of Doom, Ark: Ultimate Survivor Edition e Infernax.

Los juegos que abandonarán el servicio de Game Pass son Control, Code Vein, Final Fantasy XII The Zodiac Age, The Medium, Project Winter y The Falconeer.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LOS ESTRENOS DE VIDEOJUEGOS MÁS ESPERADOS DE FEBRERO