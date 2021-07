Xbox Game Pass: Agrega 12 juegos a su catálogo antes de que termine julio

Julio está llegando a su final, pero esto no es importante para Game Pass, pues en lugar de prepararse para agosto el catálogo de Xbox suma 12 juegos nuevos al catálogo.

De los doce títulos que llegarán al Xbox Game Pass hay dos que destacan con diferencia de sus acompañantes y estos son The Ascent; el cual se estrena el 29 de julio y Microsoft Flight Simulator estará disponible en consolas a partir del 27 de julio.

También juegos como Omno (29 de julio) y Raji (22 de julio) llaman la atención. Los demás títulos que llegarán son Battlefield V, Cris Tales, Atomicrops, Last Stop, Blinx: The Time Sweeper, Crimson Skies, Lethal League Blaze y Project Wingman.

Los juegos que abandonarán Xbox Game Pass a partir del 31 de julio son It Lurks Below (Xbox y PC), The Touryst (Xbox, PC y xCloud) y UnderMine (Xbox, PC y xCloud).

