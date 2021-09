Xbox: Coloca múltiples títulos en oferta incluidas las sagas de Halo y Gears of War

Xbox Game Studios contiene grandes títulos exclusivos y esto aumentó luego de la flamante compra de Bethesda Studios y para aprovechar que no tienen de momento grandes juegos que anunciar, se colocaron descuentos llamativos en su tienda.

Toda la saga de Halo se encuentra en descuento. La extraordinaria colección remasterizada 'Halo: The Master Chief Collection' está disponible a un costo de 399.5 pesos y esta incluye Halo: Reach, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST y Halo 4.

Además, para completar la saga, Halo 5 tiene un costo de 219.6 pesos y también los Wars se encuentran en oferta. El primero tiene un precio de 46.25 pesos y Halo Wars 2 Edición completa cuesta 347.75 pesos.

Por si fuera poco, Xbox colocó su otra gran franquicia en descuento y hablamos de Gears of War. Gears 5 en su Edición de Juego del Año tiene un precio de 599.6 pesos, Gears of War 4 cuesta 274.5 pesos y Gears of War Ultimate Edition Versión Deluxe está a la venta en 249.5 pesos.

Para completar la lista también hay juegos como Forza Horizon 4, Sea of Thieves, Hellblade, Quantum Break, Ryse y Wasteland con un descuento de hasta 75 por ciento.

