Worlds 2023: Mundial de League of Legends inició con victoria del equipo coreano

Worlds 2023 arrancó de manera oficial con la victoria del equipo coreano T1, contra el conjunto estadounidense, Team Liquid, el cual tuvo un inicio sorpresivo, pero no fue suficiente para contener a 'la dinastía' que sumó su primer punto.

El Mundial de League of Legends dio el silbatazo de salida del Main Event con un duelo entre el subcampeón de la LCK (liga de Corea) y el tercer lugar de la LCS (liga de Norteamérica). T1 no tardó mucho en demostrar porque son considerados Los favoritos para llevarse el trofeo al cobrar la primera sangre con el Jayce de Zeus; sin embargo, Team Liquid no se quedó atrás y rápidamente puso el marcador a su favor al llevarse 3 kills.

Este buen inicio por parte del equipo norteamericano hacía pensar que la sorpresa podía llegar en esta inauguración, incluso llegaron a ampliar su ventaja al llevarse Barones Nashor y sumar un par de asesinatos más, pero el equipo local demostró su poderío y ejecutó una team fight que terminó por otorgarles la victoria después de 36 minutos de juego a pesar de que no habían estado teniendo su mejor desempeño durante su presentación.

Cabe destacar que esta derrota no está dejando eliminado a Team Liquid de esta competición, ya que a diferencia de años anteriores se decidió implementar un sistema suizo. Este sistema de clasificación consiste en dividir a los equipos por los resultados que obtuvieron, en este caso los equipos que salgan victoriosos en esta primera jornada se enfrentarán entre ellos en la segunda fecha, misma situación que pasará con los equipos que hayan perdido su primer enfrentamiento.

Esta manera de clasificar a los equipos se mantendrá hasta que acumulen tres victorias que los meterá de manera directa a la siguiente etapa de este certamen o hasta que consigan tres derrotas lo cual significará su eliminación de Worlds 2023. Para estar al tanto de lo que sucede en esta competición podrás ver los juegos en el portal oficial lolesports.com o desde la plataforma de streaming morada de la región de tu preferencia.

