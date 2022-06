Videojuegos que puedes disfrutar gratis este fin de semana

Ha llegado un nuevo fin de semana y como se ha vuelto una costumbre dejamos algunas opciones de juegos que se pueden disfrutar sin ningún costo tanto para consolas como para PC.

Tenemos que hacer primera parada en Tell Me Why, y es que por motivo del mes del Orgullo LGBTQIA+, este título que se volvió un clásico en las experiencias cinematográficas dentro de un juego en donde nosotros decidimos el desarrollo de los hechos está gratis en Xbox.

Ahora, para los jugadores de PC llega un peso pesado de su época. Wolfenstein: The New Order, un shooter que nos enfrenta a las fuerzas Nazi en un futuro post apocalíptico está completamente gratis en la Epic Games Store.

Hitman 3 tiene el mapa Marrakech gratis tanto para para PlayStation, Xbox y PC y se podrá jugar hasta el 12 de junio sin ningún tipo de costo.

