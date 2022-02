Videojuegos que puedes disfrutar gratis este fin de semana

Se acerca el fin de semana de descanso y para pasarla bien tenemos buenas opciones de videojuegos que se pueden disfrutar sin ningún costo este viernes, sábado y domingo.

El mejor videojuego en el papel que se puede disfrutar sin ningún costo es Cyberpunk 2077. Uno de los juegos más esperados de hace un año tuvo un estreno catastrófico, pero ahora tiene una prueba de cinco horas con motivo del parche para la nueva generación en Xbox Series X|S y PlayStation 5.

Para los usuarios de ordenar y fanáticos del futbol, FIFA 22 está gratis hasta el próximo 21 de febrero sin ningún tipo de restricción para disfrutar del contenido del juego más famoso de futbol.

En la misma tónica de los juegos para ordenador tenemos la opción de canjear para siempre 'Brothers: A Tale of Two Sons' en Epic Games Store sin ningún costo extra. Descenders y Children of Morta se pueden jugar en Steam hasta el 21 de febrero.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: XBOX: MADDEN 22 Y TOTAL WAR WARHAMMER 3 LLEGARON AL GAME PASS