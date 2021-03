Square Enix Presents: Outriders, Life is Strange y Forspoken acapararon el evento

Square Enix mostró varios avances de sus próximos títulos en el "Square Enix Presents" y los reflectores los acapararon Outriders, Life is Strange: True Colors y Forspoken.

Outriders fue el primer título en tener espacio en este evento digital de Square Enix y es que se estrena el próximo 1 de abril. Este juego que combina la mecánica de un juego de rol con un shooter en tercera persona promete horas de vibrante acción y violencia en las inmediaciones de Enoch.

Estaba destinado a ser un lugar de salvación, pero en cambio Enoch se convirtió en una historia de supervivencia en el mundo hostil de @Outriders. La lucha por la supervivencia comienza el 1 de abril. #SquareEnixPresents pic.twitter.com/z307aDBKIQ — Square Enix Latam (@SquareEnixLatam) March 18, 2021

En este último adelanto pudimos descubrir más sobre el modo de juego, y es que habrá cuatro clases de personaje. Ilusionista, Tecnomante, Destructor y el Piromante son las clases disponibles y cada uno se acopla al estilo de juego de cada usuario, ya que algunos destacan por su destrucción masiva a corta distancia, y otros por su maneja de armas a larga distancia.

Tomb Raider también tuvo varios anuncios pues Lara Croft cumple 25 años en la industria de los videojuegos. La noticia más importante fue Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy, la cual incluirá el juego de Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider; y ya se encuentra disponible.

¿Una serie de anime de Netflix, juegos mixtos, estatuas inmaculadas y un próximo libro de cocina de @TombRaider? Seguro que sabes cómo hacer una fiesta del 25 aniversario, Lara#SquareEnixPresents #tombraider #laracroft #playstation #xbox pic.twitter.com/kuv33sdZ8Z — Square Enix Latam (@SquareEnixLatam) March 18, 2021

Otro de los grandes anuncios fue el de Life is Strange: True Colors. La nueva entrega de esta mítica saga nos transporta a un pequeño poblado llamado Haven Springs, al cual llega Alex a vivir tras la invitación de su hermano Gabe.

La trama de la historia se basa en la extraña muerte de Gabe, y es que Alex se decide a descubrir todo lo que pasó con su hermano con su habilidad de sentir una empatía fuera de lo natural que le permite experimentar las emociones de las personas de su alrededor. Este juego estará disponible a partir del 10 de septiembre.

Conoce a Alex Chen, una joven con el poder psíquico de Empatía. ¿Será que sus poderes la ayudarán o la obstaculizarán mientras indaga en los secretos de Haven Springs? Life is Strange: True Colors, ¡disponible el 10 de septiembre https://t.co/P5ifrSp07Q #squareenixpresents pic.twitter.com/ofVnfDTLA4 — Square Enix Latam (@SquareEnixLatam) March 18, 2021

Los otros dos títulos de Life is Strange serán remasterizados y saldrán a la venta en una colección a finales de este 2021. También se anunciaron tres juegos para celular, Just Cause, Hitman Snipers y Space Invaders, además de la llegada de Hawkeye a Marvel’s Avengers.

Forspoken llegará a PS5 en 2022. Denle un vistazo al elegante recorrido de Frey en el nuevo tráiler del RPG de Square Enix, anteriormente llamado Project Athia: https://t.co/w2ewTVIuVd pic.twitter.com/HdoaljBP9m — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) March 18, 2021

El evento cerró con noticias de un juego que no estaba en el radar. Project Athia, el cual recibirá el nombre definitivo de Forspoken, mostró un breve, pero ambicioso adelanto de lo que se podrá disfrutar a principios de 2022 para PlayStation 5 y PC.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: XBOX GAME PASS ANUNCIÓ EL INGRESO DE MÁS JUEGOS PARA SU AMPLIO CATÁLOGO

Este título está basado en la fantasía con la aparición de míticas criaturas como dragones y por lo mostrado funcionará como un RPG, el cual podrás explorar a gran velocidad con la habilidad de nuestro personaje, Frey.