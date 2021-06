RapidBunny: 'Yo soñé que perdía la Final y no quería volver a sentir esa sensación de derrota'

RapidBunny se convirtió en el primer campeón de la eLiga MX con jugadores profesionales. El jugador del Atlético de San Luis recordó que antes de la Final soñó que perdía y como esto le jugó a favor ante Chivas, además de que revivió el momento en el que anotó el gol del triunfo.

"Hay una anécdota muy padre que había pasado un día antes. Yo soñé que perdía y me levanté asustado y fue una sensación que no quería volver a sentir, entonces en ese momento fue lo que se me vino a la mente y no quería sentir esa sensación de derrota.

"Fue un momento muy especial ver ese pelotazo (gol del triunfo) y esos milisegundos en los que el balón va picando fueron muy especiales y no sé cómo explicarlos. Fui el primer jugador de Chivas esports de la historia y ahora ser el primer campeón de la eLiga ganándole a Chivas es también algo muy especial", comentó RapidBunny en charla con RÉCORD.

El jugador profesional de Timbers Esports también confesó que un accidente de un familiar le sirvió como motivación en la ronda de finales para darle alegrías a su familia.

"Antes de las finales, después del Repechaje, se accidentó una prima, está de hecho delicada en el hospital y mi familia estaba cabizbaja, entonces siempre es algo anímico que te puede ayudar o te puede tumbar y mis victorias se las dediqué a mi familia para que les diera un poco de alegría dentro de los momentos malos. Significó mucho", recordó RapidBunny.

Por último, RapidBunny recalcó que la idea y la ejecución de la eLiga MX fue buena, aunque también admitió que quedan cosas por mejorar para las próximas ediciones.

"Lo de la eLiga yo tenía años esperando esta oportunidad. No sé si llegó en su peor o mejor momento, pero llegó; creo que lo hicieron de una muy buena manera. Representar a un equipo en una liga oficial es otra experiencia, le da un profesionalismo a los esports y todos estamos muy contentos. Se pueden venir más ediciones, siempre se puede mejorar", dijo RapidBunny.