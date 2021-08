Quake: Su remasterización es una realidad y llegará a Game Pass

Quake, un clásico shooter en primera persona de id Software vuelve a la vida con una gran remasterización que ya se encuentra disponible en varias plataformas y además será multiplataforma.

Luego de que la ESRB filtrara la clasificación de Quake hace unas horas, pero ahora todo ha sido confirmado con un tráiler en el que se aprecian las múltiples mejoras que sufrió el título.

Quake Remastered llega para celebrar el 25 aniversario de la saga y se tendrán escenarios en alta definición, así como modelos mejorados, una mejor iluminación; además de que contará con dos expansiones (The Scourge of Amargon y Dissolution of Eternity).

El juego tendrá la función de jugar con personas de otras plataformas en partidas multijugador de hasta ocho personas y estará disponible a partir de este 19 de agosto para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC y Nintendo Switch.

