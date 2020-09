PlayStation Plus y Xbox Gold: Los juegos gratis que llegarán en septiembre

Como cada inicio de mes les traemos los títulos que estarán disponibles durante el mes de septiembre para PS Plus y para Xbox One con Gold.

Para PlayStation llegan Street Fighter V y PlayerUnknown's Battlegrounds. Uno de los juegos de peleas míticos de la historia de los videojuegos estará disponible todo septiembre con su Arcade Edition, por lo que podrás jugar en línea sin mayor problema.

Por otra parte, esta PUBG, el juego que detonó el Battle Royale ahora en su versión de consola.

¡Descarga YA los #JuegosDelMes de #PSPlus de SEPTIEMBRE! Equípate y salta a la batalla con #PUBG ¿Conseguirás ser el último superviviente? Y disfruta de los mejores combates con #StreetFighterV https://t.co/OesZGkvZkH pic.twitter.com/JGu67Zevd7 — PlayStation Plus ES (@PSPlusES) September 1, 2020

En cuanto a la suscripción Gold para Xbox One tendremos cuatro títulos disponibles, aunque no todos los podremos jugar desde hoy, sino tendremos que esperar a mediados de mes. Aun así, el juego que acapara los reflectores si lo tendremos disponible todo septiembre, y se trata de Tom Clancy’s The Division, el aclamado shooter se podrá jugar hasta el 30 de septiembre.

A continuación, los títulos con fechas distintas:

De Blob 2 – Del 1 al 15 de septiembre

The Book of Unwritten Tales 2 – Del 16 de septiembre al 15 de octubre

Armed and Dangerous – Del 16 al 30 de septiembre

¡Únete al equipo que salvó a Nueva York en The Division 1! ¡Canjea tu juego gratis en Uplay hasta el 7 de septiembre! ¡Forma parte de la División! https://t.co/ZyZ02HTTJu pic.twitter.com/Vc8uQ6wSXd — Ubisoft Latam (@UbisoftLatam) September 1, 2020

De igual manera, Tom Clancy’s The Division se encuentra gratis en su versión para PC. Los únicos requisitos son tener una cuenta de Ubisoft activa en la UPlay y tienes hasta el 7 de septiembre para reclamar tu copia gratis permanente.

