PlayStation: Hitman 2 encabeza la lista de los títulos de PS Plus de septiembre

PlayStation dio a conocer los tres juegos que se encontrarán disponibles gracias a la PS Plus en septiembre, aunque solo se podrá jugar en PS5.

Overcooked: All You can Eat! Es un juego que está repleto de diversión, sobre todo si se juega con amigos. Este título es el que será exclusivo para PlayStation 5.

Hitman 2 nos ofrece una nueva aventura del famoso Agente 47 en la que debemos de acabar con nuestros objetivos de múltiples maneras, por lo que la imaginación de cada usuario le ofrece una experiencia de juego diferente.

Por último, tenemos Predator: Hunting Grounds. Este título inspirado en la famosa película de Depredador nos brinda partidas multijugador en las que podremos controlar al alienigena para acabar con los humanos, o a los soldados para ponerse a salvo.

Todos los títulos estarán disponibles a partir del 7 de septiembre y es indispensable contar con la suscripción de PlayStation Plus para poder agregarlos a la biblioteca.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GERARD PIQUÉ E IBAI LLANOS COMPRARON EQUIPO DE LA SUPERLIGA DE LEAGUE OF LEGENDS