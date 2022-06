PlayStation: ¿Cómo funcionan las nuevas suscripciones de PS Plus?

Ha llegado el día y es que por fin los nuevos planes de PlayStation Plus ya están disponibles en Latinoamérica y aquí te contamos los beneficios y precios de cada uno.

Ahora no solo tendremos una sola suscripción de PlayStation Plus como la conocemos (la cual se llama ahora Essential) que nos da juegos gratis al mes, recompensas y la cual no va a cambiar.

A irrumpir arriban la Extra y la Deluxe, membresías que ofrecen más contenido. En el caso de la Extra tenemos como diferencia el acceso a un gran catálogo de juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5 como lo son Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn, Spider-Man PS4, Spider-Man Miles Morales, Demon´s Spuls, Returnal, Ghost of Tsushima, Death Stranding y varias decenas más.

En el caso de querer ir un paso arriba tenemos la suscripción Deluxe, en donde contamos con el mismo catálogo de PS4 y PS5, solo que aquí podremos disfrutar clásicos de PlayStation 2, PlayStation 1 y de hasta PSP, además de pruebas a estrenos que llegarán pronto a PlayStation.

En el caso de ya contar con la Essential (que es la PS Plus como la conocíamos), la mejora a Extra tendrá un costo de 2.66 dólares por mes restantes y después el año está en 66.99 dólares.

Ahora, en el caso de la Deluxe la mejora es de 3.64 dólares por mes y cuando se cumpla el plazo tendremos el precio de 76.99 dólares por año, más impuestos en ambos casos.

En mi caso que tenía PS Plus hasta agosto, el costo de renovación es de 30.31 dólares más impuestos y la siguiente anualidad se pagaría por 76.99 dólares en agosto de 2023.

Ciertamente la Deluxe actualmente no luce tan atractiva pues el catálogo de clásicos la verdad es que deja mucho que desear en cuanto a profundidad de títulos, pero seguramente con el paso del tiempo se incremente la baraja de juegos, pero en caso de recomendación yo me voy con la Extra.

