PlayStation: Anunció nuevas suscripciones de PS Plus que incluyen 700 juegos

Durante varios meses se manejó la posibilidad de que PlayStation iba a reaccionar ante el éxito de Xbox Game Pass con diferentes tipos de suscripciones y por fin el momento ha llegado para los fanáticos de PS.

La suscripción de PlayStation Plus evolucionará para dar paso a varias opciones diferentes y cada una contará con beneficios extras y así mismo su precio irá aumentando dependiendo del caso.

La suscripción más básica es PlayStation Plus Essential y mantendrá los mismos atributos y su precio se quedará tal cual lo conocemos actualmente.

Después tenemos la PlayStation Plus Extra (10.49 dólares al mes). Aquí tendremos 500 juegos de PlayStation 4 y de PlayStation 5 añadidos a nuestro catálogo y serán tanto third party como first party. Algo que se tiene que aclarar es que ningún juego exclusivo de PlayStation llegue a cualquiera de las suscripciones el día de su estreno.

La última, y más cara, es la PlayStation Plus Premium que tendrá un costo de 11.99 dólares mensuales. Aquí es una suma de las dos anteriores más 340 videojuegos que se disfrutaron en su momento en PlayStation 1, PlayStation 2 y PSP; así como de PS3, aunque estos solo se jugarán vía streaming.

Al ser usuario de PS Plus Premium, los juegos en vía streaming se podrán jugar igualmente a través de PC y en ocasiones habrá pruebas por tiempo limitado.

Se espera que las suscripciones lleguen a todo el mundo a partir de inicios del segundo semestre de año. God of War, Death Stranding, Returnal y Spider-Man son algunos de los títulos que estarán cuando lleguen estos servicios.

