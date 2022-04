Nintendo: The Legend of Zelda Breath of the Wild no se estrenará en 2022

The Legend of Zelda: Breath of the Wild está catalogado como uno de los mejores videojuegos de toda la historia y su secuela ha sido retrasada, por lo que no se estrenará en 2022.

Eiji Aonuma, máximo responsable de la saga The Legend of Zelda, informó en un video que el equipo de desarrollo necesita más tiempo para terminar Breath of the Wild.

En el 2021 se había confirmado que esta esperada secuela vería la luz después del primer semestre de 2022, pero la nueva fecha que revelaron es primavera de 2023, aunque sigue latente la posibilidad de otro retraso.

Uno de los factores para el atraso, además de la pandemia, es que es uno de los juegos más visionarios en la historia de Nintendo y este además de explorar por tierra y agua, también nos llevará a ciudades que están en los cielos.

