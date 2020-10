Nike: Lanzó su primer anunció con jugadores de eSports

La estrategia de eSports de Nike se centra en tres cosas. Una región: China. Un juego: League of Legends. Y una misión: la salud del jugador.

El primer anuncio de deportes electrónicos de la marca de ropa deportiva, creado por Wieden + Kennedy Shanghai, muestra la vida ficticia de jugadores profesionales de videojuegos dentro de un campo de entrenamiento llamado Camp Next Level.

En el anuncio, los jugadores profesionales de League of Legends Pro League (LPL) en China pasan tiempo haciendo de todo, excepto en los juegos: piensan en el kickboxing, comen manzanas y toma una siesta. En los deportes electrónicos en su conjunto, ha habido un mayor enfoque en la salud mental y física de los jugadores a través del estado físico y la nutrición. En Camp Next Level, la estrella retirada de League of Legends, Jian “Uzi” Zi-Hao, muestra un nuevo compuesto de Nike a un grupo de jugadores de primer nivel.

"Nuestro objetivo es inspirar a los jugadores con una película entretenida de principio a fin", ha expresado el director creativo de Wieden + Kennedy Shanghai, Jeff Fang, según recoge el medio. "No queremos predicar, a la mayoría de la gente no le gusta que le digan "haz ejercicio". Pero los jugadores son increíblemente competitivos. Los mejores jugadores trabajan 16 horas al día, seis días a la semana, lo que puede afectar enormemente a su cuerpo. Creemos que fortalecer sus cuerpos y mentes puede ayudarlos a llevar su juego al siguiente nivel".



TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: CHUCKY LOZANO FUE COLOCADO EN EL TEAM OF THE WEEK DEL FIFA 21