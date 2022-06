Mario Strikers Battle League: ¿Vale la pena el nuevo juego de Mario de futbol?

Mario Strikers Battle League se estrenó este 10 de junio de forma exclusiva en Nintendo Switch y en RÉCORD tuve la oportunidad de jugarlo desde principios de semana para poder contarles que tal está el juego.

UN GOLPE A LA NOSTALGÍA

Fue hace 15 años cuando podíamos jugar Mario Strikers en Gamecube, un juego que combinaba el universo de Mario Bros. con el básico concepto del futbol de anotar goles para ganar, pero todo lo demás queda en el olvido porque podemos usar items, hacer faltas sin que sean marcadas y que no hay fueras pues jugamos dentro de un domo.

Desde que uno pone las manos en el control para comenzar a jugar Mario Strikers Battle League nos damos cuenta de que es un sucesor completamente de Mario Strikers y las bases son las mismas. Al comienzo del juego vamos a tener una plantilla de diez personajes que son: Mario, Luigi, Wario, Waluigi, Yoshi, Bowser, Donkey Kong, Peach, Rosalina y Toad.

La jugabilidad es simple, pero requiere de un par de horas para poder entender y aprovechar todos los 'combos' que podemos utilizar. Tendremos un comando para barrernos, uno para acelerar, otro para pasar raso, otro para un pase elevado, el de tiro y poco más.

La cosa interesante viene con los pases filtrados y es que el domo no es muy grande, pero podemos aprovechar los espacios con envíos al hueco tanto elevados o sobre el césped. Así mismo, la barrida la podemos hacer a nuestros compañeros a la hora de defender para empujarlo y que llegue más rápido a una zona, lo cual le da un plus enorme al juego cooperativo.

Igualmente, el juego tiene sus tintes para armar un equipo equilibrado pues cada personaje cuenta con sus propias estadísticas como lo son el disparo, la velocidad, la técnica, su pase, su fuerza corporal, por lo que es muy importante tener una escuadra con personajes que se complementen tanto para defender como para atacar.

PERSONALIZACIÓN DE LOS PERSONAJES

Antes de comenzar los partidos tenemos la oportunidad de jugar sin ninguna 'armadura' o poder personalizar a nuestros personajes pues tendremos la oportunidad de comprar equipo para cada uno. Ciertas equipaciones en las piernas, toroso, cabeza y brazos que van a potenciar su disparo, su fuerza, su velocidad, su técnica o cualquier estadística.

Esto quiere decir que si Rosalina, personaje con mejor disparo, quieres compensarla en velocidad, se le puede poner armadura para ello, o incluso poner su tiro casi al máximo para que sea infalible a la hora de disparar, aunque en todo lo demás será débil.

Antes de pasar a lo que nos importa que es la jugabilidad, debo mencionar que las monedas con las que compramos estás armaduras se consiguen con partidos locales, no es necesario jugar en línea ni mucho menos, lo cual está bien, o también las podemos obtener ganando copas que tenemos disponibles para jugar solitario.

También tenemos clubes, este espacio es para poder armar un equipo en línea y tendremos temporadas para subir de liga, lo cual nos dará también otro tipo de moneda en el juego para que el líder pueda mejorar el estadio y aspectos estéticos del equipo. Las armaduras igual corren por cada jugador en su cuenta con sus monedas.

EL JUEGO QUE CASTIGA NO TENER AMIGOS

Mario Strikers tiene una jugabilidad básica, pero la verdad es que es un juego que se vuelve aburrido muy pronto al jugar en solitario. La mecánica de la barrida en conjunto para cubrir mucho terreno es casi imposible de lograr, evidentemente la inteligencia artificial es muy pobre, llegará un momento en el que busquemos anotar gol y nuestros compañeros no se van a mover, se quedarán parados esperando el pase o buscando crear diferencia, comenzarán a hacer algo cuando los controles con el balón.

Básicamente lo mismo pasa al defender pues tendrán carriles que se sienten muy delimitados y sus movimientos se centrarán en ir de punta a punta en el campo, a menos que nosotros los controlemos.

Antes de comenzar un partido tenemos la opción de elegir control manual o automático y por nada del mundo elijas manual. Y es que tendremos control de nuestro personaje, a menos que nosotros lo cambiemos, pero es muy desagradable, porque cuando pasamos el balón será la IA quien lo controle a menos que cambiemos rápidamente de personaje. Es una obligación jugarlo en Automático.

Ahora, jugué con mis hermanos y allí la cosa si se pone divertida porque tenemos la opción de jugar hasta 8 personas en local y cuando al menos hay dos personas en cada equipo este Mario Strikers Battle League se transforma en un juego sumamente divertido y que con el tiempo no se vuelve aburrido por la comunicación que existe con nuestros amigos.

El uso de los items es divertido, aparecen de vez en cuando en cada lado de la cancha y te puede dar órdenes con tus amigos para crear grandes combos como usar una bomba para defender al que va a tirar, utilizar caparazones en el momento correcto, y es que al jugar en solitario nosotros estamos obligados a hacer todo.

LA MAGIA DEL HYPERCHUTAZO

Algo en lo que gana este juego de Mario Strikers Battle League es el Hyperchutazo y es que es un factor cambiante en el curso de los juegos. De nuestro lado de la cancha saldrá un orbe que debemos tocar para tener un disparo especial y aparecerán más del lado del equipo perdedor. Cada personaje tiene el arte para tirar y le da un plus enorme al gameplay pues es como tener el Gamebraker en FIFA Street.

La gran diferencia es que en caso de anotar el Hyperchutazo este gol valdrá por dos. Ahora, no es imposible atajarlo, a la hora de usar el disparo saldrá un medidor abajo de nuestro personaje y tendremos que pulsar en el momento indicado en dos ocasiones, si el toque no es perfecto, el arquero tendrá la oportunidad de hacer la atajada y en ese momento todos los jugadores en activo deben presionar el botón para que no sea gol.

Al final el juego tiene detalles divertidos como las presentaciones de los personajes, sus festejos, el hecho de que el domo se puede componer de dos escenarios en caso de que los equipos hayan escogido diferentes.

Pero la verdad es que se vuelve un título insípido para un solo jugador, pero que con amigos se disfruta en grande. Amigos y Mario Strikers Battle League es una gran combinación.

CALIFICACIÓN RÉCORD: 8.3

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SUMMER GAME FEST: ¿QUÉ SE ANUNCIÓ EN EL PRIMER DÍA DE LA CONFERENCIA?