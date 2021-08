LLA: Rainbow7 tuvo un Pentágono espantoso y Furious Gaming consiguió su pase a playoffs

Quedaron definidos los playoffs en la Liga Latinoamericana de League of Legends luego de que Rainbow7 dio una demostración de como se debe de jugar en el Pentágono de la Muerte, a pesar de que su destino estaba en sus manos.

Infinity eligió una composición bastante cuestionable y hasta cierto punto ‘troll’, pero lo sorprendente es que Rainbow7 no consiguió la victoria, y es que si ganaban se metían de lleno en los playoffs y dejaban fuera a Furious Gaming y Skin, head coach del Arcoíris, asumió toda la responsabilidad.

“La responsabilidad es nuestra, no pudimos trasladar nuestras fortalezas a esta fase de la competencia y empieza a recaer la presión. Total responsabilidad del staff”, dijo Skin en conferencia de prensa.

Sobre la actuación general de la LLA, Skin admitió que fue un total fracaso, a pesar de haber terminado como líderes generales en la fase regular..

“Es un total fracaso el Split. Vamos a ser sinceros el Pentágono lleva dos años, no somos ajenos a esta práctica, a esta situación, entonces estamos conscientes de lo que vale el pentágono, lo que valen los puntos y ya hemos salido de él.

“Entonces sin duda fue un fracaso; no importa si hemos hecho una buena fase regular, sabemos a que nos enfrentamos, pero no lo hicimos de la forma que tenía que ser, no ejecutamos como tenía que ser”, respondió a pregunta de RÉCORD.

Ahora la próxima semana Furious Gaming se enfrentarán por un lugar en la Semifinal, en donde ya se encuentra Estral Esports, esperando enfrentar a Infinity en la Gran Final.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LLA: INFINITY ESPORTS ASEGURÓ SU PASE DIRECTO A LA GRAN FINAL