Leza: 'Fue difícil salir del fondo, pero estoy jugando mejor y estoy confiado para la Final'

Leza, midlaner mexicano de Estral Esports, habló sobre su nivel personal de cara a la Gran Final de la LLA y es que admitió que no fue un buen comienzo de torneo, pero recuperó su nivel en el momento importante.

"Ha sido una montaña rusa, un sube y baja; siento que al inicio estaba jugando bien, pero después fui bajando y duré un buen rato abajo, estuvo difícil salir del fondo, pero al final recuperé mucho mi nivel. Estoy jugando mejor y estoy muy confiado", compartió en entrevista con RÉCORD.

Así mismo, Leza confirmó lo que el CEO de Estral reveló en conferencia de prensa, no fue un torneo sencillo, pero a pesar de todo están a un solo paso de la gloria regional de League of Legends.

"La verdad que el perder la Final contra Infinity fue doloroso porque lo teníamos en las manos y se nos fue, y no queremos que se repita eso, pero para esto debíamos tener un buen split y como dijo Jerry no fue claramente un buen split porque calificamos cuartos.

No fue el resultado que todos esperábamos, pero eso no quiere decir que no puedes ganar el torneo y nos recuperamos como equipo justo en esas instancias de playoffs que la verdad fue un inicio complicado para mí personalmente y siento que estamos mejor preparados para esta final que para la anterior (ante Infinity)", reveló Leza.

Por último, el midlaner de las Águilas se dijo afortunado de volver a disputar una Final con público, en donde enfrentará a un excompañero en el carril central, Aloned, con quien jugó el Mundial en Rainbow7.

"Yo tuve la oportunidad de jugar una Final con público en Colombia y se sintió muy bien, el público estaba muy prendido y me siento muy feliz de tener la oportunidad de disputar la Final en otro país”, comentó Leza.

