League of Legends: We Talent vs LDM Esports, el duelo más vibrante de la Jornada 5

La maldad domina en la División de Honor, la escuadra de LDM disputará la jornada 5 del competitivo mexicano no solo como el único invicto restante, también como líder en solitario, al acecho con marca de 3-1 Arctic Gaming, We Talent, The Kings, y Naguará, marcando los lugares 2 al 5 respectivamente y que desde ahora estarán atentos a cualquier error que cometa LDM para tratar de arrebatarle el liderato y tener el honor de quitarles el invicto.

¿Qué esperar de la Jornada 5?

El acecho por el liderato será inmediato, cuando We Talent enfrente a LDM Esports, en la que podría ser la partida de la semana, un duelo que si bien, individualmente han destacado, colectivamente se muestran muy fuertes. La tabla media tendrá otro encuentro con impacto directo en las posiciones entre Team Aze y Naguará, el “as” en busca de la consistencia y ritmo, pues cada semana ha repartido 1 victoria por 1 derrota, mientras que Naguará buscará ampliar a 4 su racha de victorias, ya que únicamente perdieron en la jornada inaugural.

Los enfrentamientos en la Grieta del Invocador de la División de Honor

18:00 hrs - We Talent vs. LDM Esports La #WdeNuevoLeón por el invicto de LDM

19:00 hrs - Kings of the North vs. Arctic Gaming Los reyes, van por su primera victoria de la temporada ante una manada que no da pasos en falso.

20:00 hrs - Naguará vs. Team Aze El “as” en busca de resurgir hacia lo alto de la tabla a cuesta de los chamos.

21:00 hrs - Atomic México vs. Janus Esports Un duelo parejo en la tabla baja, mucha hambre por escalar en la tabla.

22:00 hrs - The Kings vs. Respawn Esports Dos escuadras que se quieren enrachar y escalar posiciones.

La Semana 3 será de grandes retos para varios equipos que definirán aún más los puestos en la tabla. We Talent enfrentará a LDM y a Arctic Gaming, con quién comparte el segundo puesto. Así cómo Naguará, que enfrentará a los líderes y a un Team Aze que quiere robarle posiciones.

Sigue las emociones de la semana 3 de la División de Honor este miércoles 3 y jueves 4 de febrero en un nuevo horario en punto de las 6:00 p.m. por twitch.tv/lvpmex . Así como los detalles de la competencia en la cuenta de Twitter exclusiva del torneo @LVPmexLoL , así como en las demás redes sociales de Liga de Videojuegos Profesional México, Twitter @LVPmex , Facebook LVPMexico , Youtube LVPmex , Instagram LVPmex y TikTok @LVPmex .

