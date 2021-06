League of Legends: Team Aze pondrá en riesgo su invicto ante Kings of the North

Team Aze es ese equipo que domina, que asusta, gusta y tiene un estilo de juego encantador, logrando así llegar a las últimas 3 finales del competitivo mexicano de League of Legends y este año parece ser el bueno. El As marcha invicto y todo apunta a que es una buena oportunidad para por fin conseguir el campeonato

También hay nuevos retadores acercándose al trofeo mexicano. Atomic está decidido hacer explotar la liga y ahora deberá demostrar su poder ante la joven promesa de We Talent. Mientras que Six Karma quiere seguir en el segundo puesto de la tabla ante un Janus que se encuentra en el fondo.

El duelo de la jornada: Team Aze vs. Kings of the North

La quinta de Kings of the North parece que se hicieron una limpia y lucen totalmente renovados, marchando 4-3 y con un Javier “Shaka” Díaz imparable, logrando en la semana anterior el primer Pentakill de la temporada. Ahora enfrentan a un “As” lleno de poder y ambición. Una dura prueba para el siempre poderoso Team Aze.

La agenda de la #DDHLOL para este miércoles 9 de junio:

18:00 hrs - Team Aze vs. Kings of the North

19:00 hrs - Six Karma vs. Janus Esports

20:00 hrs - Arctic Gaming vs. Respawn Esports

21:00 hrs - Atomic México vs. We Talent

22:00 hrs - The Kings vs. Naguará

La jornada 8 de la #DDHLOL pone en verdadero peligro el invicto del Team Aze y en serios aprietos la tabla media, con 3 encuentros directos en ella y la posibilidad de 3 equipos de alejarse de sus perseguidores o 3 equipos por acercarse a lo alto de la tabla.

