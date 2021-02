League of Legends: LDM Esports, el único invicto y líder de la División de Honor

¿Los escuchan desde la cima? Apenas después de dos semanas LDM ya es el único invicto y líder de la División de Honor de LVP México (Grupo MEDIAPRO). Por si fuera poco, sus 4 victorias seguidas han sido contra rivales de todo tipo. Desde quienes buscan decirle fuera a la mala vibra y sacar un punto, hasta a grandes favoritos como Arctic Gaming, en uno de los mejores juegos que cerró la Semana 4.

El Apertura 2021 de la liga mexicana de LoL apunta a ser de las temporadas más reñidas y cómo prueba de ello hay 4 equipos empatados en segundo lugar. We Talent sigue reafirmando que el talento en su nombre no es casualidad, Naguará demostró que incluso estando en desventaja son capaces de ganar y The Kings terminó con semana perfecta.

Los Invocadores de Honor de la semana 2

Cómo buen Cordovez, tierra del vino, Daniel “Nipphu” Funes juega mejor con el añejar de la DDH. En una semana donde de por sí relucieron los carrileros superiores, el jugador de LDM fue una pieza clave en su invicto destacando por demostrar toda su experiencia y desaparecer del mapa a su enemigo en las dos partidas de la semana.

Junto a él, hay dos jugadores que se llevan los honores: Zerkxz, lobo mayor de Arctic Gaming en la jornada 3 e Ichik, quien fue el mejor jugador de la Jornada 4 en el duelo de reyes frente a Kings Of the North.

¿Qué se espera para la siguiente semana?

La Semana 3 será de grandes retos para varios equipos que definirán aún más los puestos en la tabla. We Talent enfrentará a LDM y a Arctic Gaming, con quién comparte el segundo puesto. Así cómo Naguará, que enfrentará a los líderes y a un Team Aze que quiere robarle posiciones.

La tabla baja también tendrá duelos directos con el de Atomic frente a Janus Esports de la Jornada 5 y el juego entre Respawn Esports y Kings of the North. Ambos, terminarán de definir los últimos puestos de la liga.

Sigue las emociones de la semana 3 de la División de Honor este miércoles 3 y jueves 4 de febrero en un nuevo horario en punto de las 6:00 p.m. por twitch.tv/lvpmex . Así como los detalles de la competencia en la cuenta de Twitter exclusiva del torneo @LVPmexLoL , así como en las demás redes sociales de Liga de Videojuegos Profesional México, Twitter @LVPmex , Facebook LVPMexico , Youtube LVPmex , Instagram LVPmex y TikTok @LVPmex .

