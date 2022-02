The Last of Us: Serie del aclamado juego confirmó su ventana de estreno

Una de las historias más emblemáticas del mundo de los videojuegos, The Last of Us, planteó una ventana de lanzamiento para la serie que llegará a HBO Max y la cual continúa en grabación.

La serie del aclamado juego creado por Naughty Dog tendrá como actores principales a Pedro Pascal como Joel y a Bella Ramsey como Ellie y se estrenará en 2023, no en 2022 como estaba previsto.

"No se va a estrenar en 2022, todavía están filmando en Canadá. Imagino que la veremos en 2023", reveló Casey Boys, jefa de programación de HBO Max para Deadline.

"He visto algunos episodios preliminares y estoy muy emocionada. Craig realizó Chernobyl para nosotros y es un escritor y director fantásticos. Lo que he visto luce genial, estoy muy emocionada, pero no va a llegar en 2022", concluyó.

