Kirby and the Forgotten Land enamora con su gameplay y acción

Kirby and the Forgotten Land es la nueva entrega del héroe rosado para Nintendo Switch y la verdad es que vuelve a una odisea que ofrece muchas horas de diversión sin cesar.

Kirby and the Forgotten Land ya se encuentra disponible y es exclusivo de Nintendo Switch y ya se encuentra como uno de los más vendidos del fin de semana.

Para colocar algo de contexto, tenemos a un Kirby y la colonia de Waddle Dee que son succionados por un portal que los transportan a una isla completamente desconocida.

El gran problema es que los Waddle Dee han sido capturados en su mayoría y los que quedan libres han intentado reconstruir su aldea en una zona completamente nueva. El objetivo de Kirby es rescatar a los Waddle para que puedan vivir en armonía otra vez.

Lo que nos encontraremos es un juego de aventuras en toda regla en donde tendremos un mapa limitado y un objetivo bien claro, aunque en todas las misiones se encontrarán objetivos extras para completarlo al cien por ciento, aunque no es necesario para ir avanzando.

En estas misiones tan solo por superarlas nos otorgarán 3 Waddle Dee, además de los extras que podremos rescatar durante la misión y esto es importante porque para liberar una sección nueva necesitaremos un número específico que a veces no basta con los que te dan por completar la misión, pero al menos yo nunca tuve que volver a pasar una misión para desbloquear una zona.

La jugabilidad retoma los clásicos de Kirby en donde succionamos a los enemigos y algunos nos dan poderes particulares como el hecho de tener una pistola y disparar, lanzar fuego o hielo, tener un boomerang, realizar combos con espada y varias opciones más.

Todos tienen la posibilidad de armar combos pulsando rápidamente el comando o se puede dejar apretado y realizar un ataque diferente. Lo interesante es que estos poderes una vez que los obtenemos por primera vez, los podemos mejorar en la nueva ciudad de los Waddle Dee que está en reconstrucción y los ataques y combos se vuelven más poderosos.

La cámara es amigable considerando que el mapa es sumamente limitado y pequeño en el sentido que no hay mucho que explorar, por lo que no es necesario restablecer la cámara o utilizar el joystick derecho para moverla a nuestro gusto.

En ocasiones la panorámica estará atrás de Kirby, en otros momentos será una cámara aérea y a veces tendremos una toma más panorámica dependiendo de la situación.

Otro punto interesante es el tema de la transformación en donde ocasiones podremos ser un automóvil, un cono de tránsito y hasta escaleras gigantescas y sin duda le da varias variables a la jugabilidad, así como ir descubriendo piezas de colección.

Además de las misiones convencionales, nos encontraremos con varios retos contrarreloj que nos ayudarán a realizar mejoras y a pasar el rato si es que ya fue suficiente de realizar misiones. Antes de poder abrir una nueva zona en el mapa tendremos que enfrentar a un jefe, en donde los combates suelen ser divertidos, pero la verdad de las cosas es que el juego nunca significa un problema en cuanto a la dificultad. A pesar de que tenemos dos dificultades antes de arrancar el juego, la difícil es sumamente sencilla.

La ambientación es los mapas me encantó y se acopla de buena manera a la zona en la que nos encontramos y si se siente el hecho de ir progresando. Kirby and the Forgotten Land es uno de los juegos más amigables de este 2022.

Un viaje lleno de color y diversión, aunque que fuera un poco más complicado hubiera ayudado.

CALIFICACIÓN RÉCORD: 8.9

