The Kings vs We Talent: La madurez y la inexperiencia chocan en la División de Honor

The Kings y We Talent se ven las caras en una serie al mejor de cinco partidas en los playoffs de la División de Honor en donde el factor de la experiencia puede ser determinante para decidir un ganador.

En una charla con RÉCORD, ‘La Realeza’ se ve como el equipo favorito para ganar la serie, mientras que los integrantes de la W de Nuevo León pronostican un encuentro cerrado que se definirá en cinco juegos.

Soren, entrenador de The Kings, comentó que las nuevas adquisiciones del equipo han provocado que el equipo trabaje más en la sinergia que tienen dentro de la Grieta del Invocador y confesó que We Talent puede ser un equipo peligroso.

Hoy se define el último equipo que avanza a semifinales de #DDHLOL pero... ¿Qué necesitan @wetalentoficial y @thekingsesport para ganar?

“La sinergia del equipo todavía seguimos trabajando en ello y no nos pase lo mismo que nos pasó contra Arctic que se vio una partida horrible de nuestra parte, y de We Talent (nos preocupa) la versatilidad que tiene el equipo, no sabes realmente que te pueden jugar y suelen ser muy agresivos”, dijo Soren.

Del otro lado, Don Pájaro, entrenador de We Talent, y el jugador Marth, admitieron que la experiencia del lado de The Kings puede ser un factor que defina la serie. “Nunca hemos jugado playoffs en segunda división, pero hemos ajustado nuestro entrenamiento para eso. El único ‘Best of Five’ que hemos tenido fue el de la promo relegación”, mencionó Marth.

“Hay preocupación especialmente en el ámbito de la experiencia. En un mejor de cinco la experiencia pesa demasiado”, agregó Don Pájaro, quien además confesó que las tres fortalezas de su equipo son “la resiliencia, la motivación y la versatilidad”.

Por último, Soren confesó que una derrota no está presupuestada para el equipo de The Kings, quienes causaron revuelo tras quitarle el invicto a LDM Esports. “Para el nivel que tenemos y por lo que hemos estado entrenando, para nosotros si sería una sorpresa”, concluyó el entrenador de ‘La Realeza’.