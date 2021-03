IvanTigre y Beto Ávila reviven la rivalidad entre Chivas y Tigres en FIFA 21

IvánTigre y Beto Ávila serán los protagonistas de uno de los partidos más atractivos en los Cuartos de Final de la Pro League Series de SOCCER iD de FIFA 21, y es que además de representar a Chivas y Tigres en la escena de los esports, también los jugadores son buenos amigos.

"Yo lo llevo conociendo cuatro años y ahora va a ser un encuentro bonito porque vamos a representar al equipo al que le vamos. Va a ser un partido muy bonito y será muy reñido. Con él casi siempre entreno y sabe cómo juego yo, sabe mis debilidades y mis fortalezas", mencionó Beto Ávila en una charla con RÉCORD.

"Para nosotros dos representa muchísimo. Por él fue que yo entré a competir y nos ayudamos a crecer, espero que sea un buen partido, aunque por lo general siempre son partidos cerrados, con muchos goles; pienso que será buen espectáculo para la gente", agregó IvánTigre sobre el duelo de los Cuartos de Final.

Beto admitió que no se siente satisfecho con su desempeño en la fase regular del certamen, pues piensa que pudo haber calificado en una mejor posición.

"Estoy calificado, pero la verdad es que en mis partidos del principio me tocó contra todo lo top de la liga, entonces hubo partidos en los que merecía más, pero al jugar con lo mejor no sumé muchos puntos, pero al final se logró la clasificación", mencionó Ávila.

Por otra parte, Iván destacó la organización de la Pro League Series, ya que esto lo motivo a participar pues no es partidario que jugar en torneos nacionales.

Estos son los horarios para los Cuartos de Final de la #ProLeagueSeries #PS y #Xbox BO2 con ventaja por tabla en empate

Jueves 18 de marzo

A partir de las 8 PM

Cast de 2 encuentros por consola

Twitch iD y FB RECORD#NoAceptesImitaciones pic.twitter.com/vZg1e9cuTZ — SOCCER iD (@SOCCERiD10) March 18, 2021

"La liga ha sido un torneo muy bien organizado, los que me conocen saben que no me gustaba entrar en torneos nacionales porque por lo general no son bien organizados, pero sabía que este sería un torneo serio", dijo IvánTigre.

TAMBI´´EN TE PUEDE INTERESAR: SQUARE ENIX PRESENTS: OUTRIDERS, LIFE IS STRANGE Y FORSPOKEN ACAPARARON EL EVENTO

En esta serie a dos juegos IvánTigre tiene la ventaja por terminar en segunda posición, por lo que un supuesto empate en el marcador global le daría el pase al jugador de Tigres.