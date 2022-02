It Takes Two: Se llevó el Mejor Juego del Año en los premios DICE

A pesar de que el 2021 ya terminó y se entregaron prácticamente todos los premios en la industria de los videojuegos, It Takes Two se volvió a llevar un galardón como el Mejor Juego del Año.

Los premios DICE se entregaron recientemente e It Takes Two, juego desarrollado por Hazelight, se llevó todos los reflectores en los DICE Awards 2022 como el mejor título de todo el año pasado.

Como se volvió costumbre en el 2021, It Takes Two arrasó por su excelente juego cooperativo que se tiene y la interacción a la que obliga el juego superando a títulos como Ratchet & Clank: Rift Apart.

A Mejor Juego estuvieron nominados Deathloop, Inscryption, It Takes Two, Ratchet & Clank: Rift Apart y Returnal. Al Mejor Juego de Acción estuvieron Deathloop, Halo Infinite, Metroid Dread, Returnal y The Aascent.

Para Mejores Aventuras estuvieron Death´s Door, It Takes Two, Marvel´s Guardians of the Galaxy, Psychonauts 2 y Resident Evil Village; y para sorpresa de mucho Mario Golf: Super Rush fue el Mejor Juego Deportivo.

