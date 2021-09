Hot Wheels Unleashed: La fórmula perfecta de conducción para revivir nuestra niñez

Hot Wheels Unleashed llega como un nuevo juego de carreras que recupera factores extremos de grandes títulos arcade y se olvida de ofrecer una gran simulación en la conducción a cambio de horas y horas de diversión y caos en las pistas que usábamos de niños muchos de nosotros.

En este juego tendremos que ir superando varios niveles en el modo 'historia' en el que nos enfrentaremos a competencias en donde deberemos de quedar dentro del podio para avanzar de ronda o en su defecto, cumplir un tiempo mínimo para poder superar el reto y buscar enfrentarnos a los 'jefes' que tendremos.

Además, habrá niveles secretos en los que de primeras no tendremos claro que es lo que debemos de hacer y debemos de combinar determinados factores para poder encarar dichos retos.

Desde el concepto en el que tendremos que enfrentarnos en ocasiones a arañas gigantes o dragones dentro de las pistas es evidente que no tendremos una simulación de conducción fidedigna como en otros títulos que son altamente realistas, por lo que desde el principio debemos de saber que nos abrocharemos el cinturón para estrellarnos y divertirnos.

En las carreras el derrape es premiado puesto que tendremos la oportunidad de cargar nuestro nitro para usar en los momentos esenciales que pueden definir la diferencia entre una victoria y una derrota. Cabe destacar que cada auto almacena su nitro de forma diferente, tenemos en ocasiones una barra común que se va rellenando o también tenemos círculos y estos tienen su particularidad porque se ocupa por figura, o sea que no puedes dejar el circulo a medio llenar y hay que saber cuándo utilizarlos.

Las pistas tienen detalles de las que armábamos cuando éramos niños. Curvas muy pronunciadas, partes en las que debemos de correr por el suelo del cuarto o por un ducto de ventilación, chocar contra una silla de oficina, giros 360, evitar monstruos y más son algunos de los elementos que le dan mucha variedad al gameplay y esto evita que la situación se vuelva repetitiva.

En RÉCORD probamos Hot Wheels Unleashed en PlayStation 5 y la respuesta de los gatillos es ligera, pero lo suficiente para darle un plus a la experiencia de conducción y sentir que frenar de verdad es algo complicado.

Conforme avancemos en la campaña podremos ir obteniendo piezas para mejorar nuestros automóviles o monedas para comprar más. Aquí tenemos dos opciones: comprar el auto en alguna oferta o hacernos de una caja de suerte en donde no sabemos que coche será el que obtengamos y puede ser algo inútil o uno de los mejores del juego.

Aceleración, velocidad, manejo, poder de frenado son los aspectos más importantes de los autos, y como ya mencioné, estos pueden ser mejorados y recomiendo hacerlo al menos una vez para enfrentar a los jefes. Un punto negativo es que no te puedes deshacer de los primeros tres coches que te dan en el juego, y estos pueden ser cambiados por piezas valiosas en cierto punto de nuestra travesía.

Así mismo, tendremos la oportunidad de disfrutar de modos rápidos de juego como contrarreloj, pero algo que yo aplaudo es el hecho de tener pantalla dividida porque no hay como jugar este tipo de títulos con un amigo a lado.

Igualmente podemos retar a otras personas alrededor del mundo con el modo online. También tenemos la posibilidad de poder armar nuestras propias pistas por si te has cansado de correr y buscas momentos de tranquilidad, o bien podemos editar nuestro sótano.

El soundtrack del juego es algo que destaco demasiado pues es sumamente bueno y te obliga a jugar y jugar con tal de escuchar esas canciones.

Sin embargo, no todo es alegría. Hay factores de la conducción que no me agradaron en lo más mínimo y todo se resume a las interacciones que tenemos con los otros automóviles en la pista. Puedes literal tener encima de ti a un coche toda la carrera, al más mínimo contacto pierdes el equilibrio y esto te perjudica considerablemente en la carrera.

Igual cuando hay partes en las que debemos de volar de un tramo de pista a otro la dirección se pierde con suma facilidad y no choques con ningún contrincante porque no podrás aterrizar. El gran problema es que esto es todo el tiempo y se vuelve bastante frustrante.

Hot Wheels Unleashed retoma la magia de sus juguetes y la hace sentir a través de un control. Es un juego que con ligeros detalles sería una maravilla, pero lo considero una de las revelaciones de este 2021.

Calificación RÉCORD: 8.4

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LEAGUE OF LEGENDS: NETFLIX COMPARTIÓ ESPECTACULAR TRÁILER DE ARCANE