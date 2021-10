FIFA 22: Rodolfo Cota es parte del Equipo de la Semana con Roberto Firmino

Electronic Arts dio a conocer el nuevo Equipo de la Semana 5 de FIFA 22 y en esta ocasión tenemos nombres como los de Roberto Firmino, Serge Gnabry y Rodolfo Cota, arquero de León.

El arquero mexicano es el primer jugador de la Liga MX que forma parte de un Team of the Week de FIFA. El guardameta del León posee 81 puntos en su calificación general y no figura en el once inicial.

En el once titular se tienen dos grandes jugadores en campo y son Serge Gnabry y Roberto Firmino. El atacante alemán del Bayern Munich tiene 86 puntos generales con 84 de ritmo y 85 de disparo; mientras que el brasileño cuenta con la misma calificación general solo que tiene 90 puntos en drible.

El once inicial del Equipo de la Semana lo completan Szczesny de la Juventus, Ginter del Mönchengladbach, Chilwell del Chelsea, Suárez del Getafe, Ndombele del Tottenham, Savanier del Montepellier, Bellingham del Borussia Dortmund, Ilicic del Atalanta y Kramaric del Hoffenheim.

