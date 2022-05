EA SPORTS FC: Principales cambios que se esperan con respecto a los FIFA

Ahora que es oficial que el simulador de futbol de Electronic Arts conocido desde hace más de 20 años como FIFA quedará en el olvido para dar paso a EA SPORTS FC, y ahora es momento de pensar en los cambios que se pueden ofrecer.

Una de las actualizaciones que todos los fanáticos han pedido desde hace años y que en la actualidad parece una obligación en los juegos multijugador, es el multiplataforma.

En la actualidad es imposible jugar FIFA entre jugadores de PC, PlayStation y Xbox, de hecho no se puede jugar entre consolas de la misma generación de forma natural, pues si tienes PlayStation 5 debes tener la versión de PlayStation 4 para jugar con alguien de PS4. Esto parece un modelo obsoleto y los más recientes reportes indicaron que Electronic Arts ya trabajaban en implementar el multiplataforma, cambio que unirá más a la comunidad.

Aprovechando el tema de la multiplataforma y que EA SPORTS FC se presumió como una plataforma y no como un videojuego, también la progresión cruzada sería clave. Esto quiere decir que no tengas un progreso independiente en PlayStation al de Xbox o PC, si no que todo esté vinculado a una sola cuenta.

Otro cambio que algunos solicitan es que el título sea gratis, como eFootball 2022 (a pesar de que fue un fracaso), y que el título funcione con micro transacciones y se vaya actualizando cada año en lugar de comprar un título independiente cada 365 días.

No sé si esto vaya a pasar, pero algo que si puede funcionar aprovechando el multiplataforma es que sea gratis, esto quiere decir que el usuario de PlayStation no tenga que comprar PS Plus para jugar en línea, o el de Xbox pagar Xbox Live Gold.

LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

En RÉCORD preguntamos a Pharm, Ivan y RapidBunny, jugadores profesionales de FIFA, sobre los cambios que les gustaría ver en EA SPORTS FC y el crossplay también se hizo presente, además de los premios.

"Para mí los premios, prizepool de los torneos espero cambien ya que pueden dar premios sin límite ya que con FIFA no se podía. El cross play que probablemente llegue, que sea gratis y se actualice sería una bomba y más caras escaneadas", comentó Pharm.

"Para mí el cambio más importante sería que el juego ya sea cross-play por completo, que tú estando en PlayStation puedas jugar con tus amigos de XBOX y PC. Es un feature que la mayoría de los títulos grandes como Fortnite, Warzone, Rocket League tienen y espero verlo en el siguiente juego de EA, que de hecho ya lo habilitó en FIFA 22 pero sólo en algunos modos de juego como prueba. Espero que en el siguiente el cross-play sea una realidad en modos de juego como Ultimate Team y Clubes Pro", comentó Ivan, jugador profesional de FIFA.

“Como jugador profesional ya que acaba de pasar la pandemia espero los presenciales sin torneos online, y habrá cambios en premios y cambiarán la bolsa porque estamos abajo en comparación con juegos de PC.

“Pueden hacer cambios en la mecánica, pueden cambiar bastante el juego y en el tema de los estadios que haya más, añadir algunas porras, para que se sienta un mejor ambiente, que se escuche un cántico de equipos esports aprovechando que ya hay equipaciones y que la gente (dentro del juego) se vista de ese uniforme. El tema del Cross-Play es un tema complicado porque no se dan abasto los servidores en Latinoamérica, pero sería una buena idea”, comentó RapidBunny, jugador profesional de FIFA para Timbers Esports.

"Los cambios deberían ser claros: al haber nuevos juegos que compiten directo con EA SPORTS FC. Atender directamente el juego para beneficio espectáculo/habilidad. globalizar consolas y ser un mismo server(cosa que ya se anunció). Definitivamente emparejar la cantidad relacionada de dinero que se necesita invertir, ya que su contra peso en cuestión de ganancias está muy disputado", opinó TioLucio, jugador profesional para Krowmx Esports.

