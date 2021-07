RÉCORD reveló en la AIPS cómo enfrentó retos de acceso a la información

Con motivo del 97 aniversario de la AIPS (Asociación Internacional de Prensa Deportiva) y coincidiendo con el Día Internacional del Periodista Deportivo, el organismo mundial celebró una reunión virtual con expertos en la materia con el fin de debatir sobre el acceso a las fuentes y la salud mental en los deportistas.

Entre los panelistas invitados de los cinco continentes, Carlos Ponce de León, Director del Diario Deportivo RÉCORD y periodista representante del continente americano, se pronunció con respecto a las barreras que superaron luego de que se les impusiera un veto total, contexto que, a pesar de que complicó la obtención de información para el medio, no impidió ejercer su profesión como periodistas.

"Hace unos años, en RÉCORD sufrimos un veto total impuesto por la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX. Fue una situación insólita, que no se hizo pública, y que nos hizo replantear nuestro trabajo periodístico para seguir generando contenidos de valor para nuestros lectores. Nos negaron el acceso a la fuente, pero insistimos en buscar otra forma de generar contenidos. En mi país decimos que cuando una puerta se cierra se abre una ventana", expresó.

Por su parte, Juan Ignacio Gallardo, Director del Diario Deportivo MARCA y uno de los representantes de Europa, consideró que el acceso a los deportistas cada vez se vuelve más complicado, situación que afecta no sólo a los profesionistas, también a los aficionados.

"Creo que todos estamos de acuerdo en algo: estamos en un escenario en el que cada vez hay más obstáculos, dificultades y barreras para acceder a los deportistas. Cortar el acceso de los periodistas a las fuentes es romper el vínculo necesario entre el deportista y el aficionado. Es una práctica peligrosa", manifestó.

En cuanto al tema de salud mental en los deportistas, la periodista de ABC News, Tracey Holmes, destacó la importancia de respetar el espacio de los atletas, quienes consideró no están obligados a interactuar con la prensa, sin embargo, los periodistas deben tener la habilidad de brindar información relevante al público.

"Naomi Osaka hizo una declaración muy poderosa al no decir nada en el Abierto de Francia. Al hacerlo, planteó el tema de la salud mental. Hay quienes creen que debería ser obligada a hablar con los medios de comunicación. Yo no soy de los que piensan así. Como periodistas somos observadores. Observamos y escuchamos el mundo. Lo interpretamos para los demás. Para nosotros, siempre habrá algo que informar, tanto si la gente decide hablar con nosotros como si no", explicó.

